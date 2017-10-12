СМИ: ФАТХ и ХАМАС подписали в Каире примирительную сделку

ФАТХ и ХАМАС подписали в Каире соглашение об окончательном примирении между враждовавшими долгое время палестинскими движениями, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Документ был подписан главами делегаций обеих фракций в присутствии представителей египетской разведки, патронировавшей переговоры о преодолении затяжного раскола между ФАТХ и ХАМАС.

Примирительная сделка предусматривает, в частности, что правительство национального согласия возьмет на себя всю полноту полномочий на всех палестинских территориях - на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа - не позднее 1 декабря. Кроме того, стороны договорились о передаче единственного на границе Египта и Газы погрантерминала в Рафахе президентской гвардии, подчиняющейся палестинской администрации на Западном берегу. Как ожидается, КПП со следующего месяца начнет постепенно возобновлять работу, а позднее перейдет на круглосуточной режим.





