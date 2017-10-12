Глава Центрального банка Армении примет участие в ежегодной встрече МВФ и ВБ

Председатель ЦБ РА А. Джавадян отправился с рабочим визитом в Вашингтон, где примет участие в ежегодной встрече советов управляющих МВФ и ВБ 2017 г.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ЦБ РА, председатель ЦБ встретится с управляющими ЦБ стран подгруппы под руководством Бельгии и Нидерландов МВФ и ВБ, а также представителями международных финансовых структур. Предусмотрены встречи с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером и исполнительным директором ВБ Френком Хемскерком, исполнительным директором МВФ Энтони де Ланно, директором НВФ по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихадом Азуром, другими официальными лицами.

Предусмотрен также ряд рабочих обсуждений по вопросам региональных экономических проблем, современного финансового рынка и др.