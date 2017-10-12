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Импорт автомобилей с электродвигателями будет освобожден от всех налогов и сборов


На заседании правительства премьер-министр К. Карапетян дал поручение освободить ввозимые автомобили с электродвигателями от всех налогов, в т.ч. таможенных, сборов и налога на имущество. «В настоящее время эти автомобили при ввозе и эксплуатации в Армении облагаются рядом налогов и сборов”, - передает «Арменпресс» слова премьера.

Учитывая экологическую безопасность этих транспортных средств и стимулирование  объема их импорта, премьер поручил вице-премьеру, министру международной  экономической интеграции и реформ, министрам экономического развития и иинвестиций, финансов, охраны природы в месячный срок совместно изучить и подготовить предложения по возможности изменения действующего законодательства для освобождения их от всех налогов и сборов как при ввозе, так и последующей эксплуатации на территории Армении, с учетом правил ЕАЭС, и представить в правительство.

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