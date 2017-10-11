Премьер-министр Армении принял президента компании «Лидиан Интернешнл» и группу международных инвесторов

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 11 октября принял группу представляющих различные компании международных инвесторов во главе с президентом и генеральным директором компании «Лидиан Интернешнл» Ховардом Стивенсоном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр Карапетян отметил важность осуществляемой в Армении компанией «Лидиан Интернешнл» инвестиционной программы и отметил, что Правительство РА во всех инициативах, которые направлены на развитие экономики и рост занятости, поддерживает инвесторов как партнер. Премьер-министр одновременно подчеркнул важность выполнения компанией экологических и социальных обязательств.

Карен Карапетян представил инвесторам нынешнее состояние и перспективы экономики нашей страны, добавив, что наблюдающиеся экономические тенденции могут быть хорошей основой для обеспечения стабильного и долгосрочного роста. Премьер-министр одновременно призвал рассматривать Армению в качестве хорошей площадки для выхода на евразийский и иранский рынки, учитывая имеющиеся благоприятные торговые режимы.

Говард Стивенсон отметил, что на примере компании «Лидиан Интернешнл» они постоянно пытаются представить международным инвесторам, что Армения может быть благоприятной площадкой для бизнеса. Он также заверил, что все принятые в соответствии с графиком обязательства, социальные и экологические программы будут реализованы и добавил, что из инициированной ими программы должны извлечь пользу как общины, так и государство.

В ходе встречи Премьер-министр Карапетян ответил на интересующие инвесторов вопросы, которые в основном касались реформ Правительства и шагов, направленных на улучшение бизнес-среды.