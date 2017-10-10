В Турции назвали зеркальными меры по ужесточению требований к сельхоз продукции из РФ

Турция приняла зеркальные меры, ужесточив требования к импортируемым из России видам сельхозпродукции. Об этом, как сообщает во вторник телеканал Haberturk, заявил министр торговли и таможни Бюлент Тюфенкчи, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Россия потребовала наличие заверений от торгового представительства и генконсульства для некоторых товаров, импортируемых из Турции. Наше министерство приняло решение ввести аналогичное требование на девять видов сельхозпродукции из России. Турция приняла зеркальные меры", - отметил он.

На данный момент почти все ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции сняты, но запрет на ввоз томатов пока сохраняется. Однако, как заявил в начале октября министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, поставки турецких томатов начнутся в конце 2017 года.