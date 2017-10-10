В Тегеране состоялась встреча премьер-министра Армении с президентом Ирана

В Президентском дворце Ирана 10 октября состоялась встреча премьер-министра Армении Карена Карапетяна и президента Ирана Хасана Рухани.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр Армении поблагодарил за прием и передал приветствия и пожелания президента Армении Сержа Саргсяна.

«Армения придает большое значение теплым и дружеским отношениям с Ираном, которые имеют серьезные столетние исторические корни и основаны на взаимных интересах. Я могу с удовлетворением констатировать, что эти отношения находятся на высоком уровне, и двустороннее сотрудничество продолжает развиваться в атмосфере взаимопонимания», - сказал премьер-министр Карапетян.

Приветствуя премьер-министра Армении в Иране, президент Рухани выразил уверенность, что его визит будет способствовать дальнейшему углублению армяно-иранских дружеских связей в разных сферах. Президент Ирана подчеркнул, что готов помочь инициативам правительств двух стран, а также реализации совместных программ.

Стороны подчеркнули важность углубления и расширения сотрудничества в ряде областей, в частности в сферах энергетики, сельского хозяйства, информационных технологий, туризма, СЗТ «Сюник» и «Арас», а также увеличения объемов товарооборота между двумя странами.

Премьер-министр Армении отметил важность армяно-иранского политического диалога высокого уровня. Стороны также обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта и региональные вопросы. Карен Карапетян отметил, что Армения высоко ценит сбалансированную позицию Ирана в вопросе нагорно-карабахского конфликта, что является важной гарантией обеспечения регионального мира и безопасности.

Президент Ирана передал теплые приветствия президенту Армении и армянскому народу, высоко оценив роль армянской общины в развитии различных сфер Ирана.