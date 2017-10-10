Киро Маноян: объявление армяно-турецких протоколов потерявшими силу все поставит на верный путь

Ответственный офиса партии Дашнакцутюн по Армянскому вопросу и политическим вопросам Киро Маноян считает, что объявление армяно-турецких протоколов потерявшими силу все поставит на верный путь. 10 октября на встрече с журналистами К. Маноян подчеркнул: “Турция уже показала, что не готова к установлению дипломатических отношений с Арменией без предварительных условий”. Он выразил мнение, что и до апреля позиция Турции не изменится, напомнив заявление президента Армении Сержа Саргсяна с трибуны ООН о том, что если до апреля в позиции Турции не произойдет изменений, Армения объявит протоколы потерявшими силу.

Маноян считает, что за эти годы ситуация изменилась к худшему.

«Прошло 8 лет, и эти протоколы не ратифицируются именно Турцией, и это действительно ухудшает ситуацию”, - передает «Арменпресс» слова партийного деятеля.

ПО мнению К, Манояна, изменения происходят в позиции международной общественности, и, в частности, Запада. Если в первые 1-2 месяца после подписания ЕС и США говорили, что “мяч на поле Турции”, то в последние годы заявляют, что отношения нормализуются, когда будет решена проблема Карабаха. В этом случае К. Маноян полагает, что их объявление потерявшими силу все поставит на верный путь.