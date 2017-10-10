Грануш Акобян: сирийские армяне адаптировались к условиям Армении и интегрировались в жизнь страны

Министр диаспоры Армнии Грануш Акобян считает, что большинство сирийских армян, бежавших из этой страны в Армению, останется жить на своей исторической родине. Министр отмечает, что они отличаются своим трудолюбием и доброжелательством. В своей беседе с «Арменпресс» министр подчеркнула, что они в Армении основывают бизнес практически на пустом месте, что свидетельствует об их редком трудолюбии, поисках своего дела и, как правило, они достигают удачи.

«Я беседую со многими сирийскими армянами, большинство из них не хотят уезжать, но, сами понимаете, жизнь такова, что ничего нельзя гарантировать. Они оставили в Сирии дома, налаженный бизнес, автомашины, историю, памятники истории и культуры. Поэтому не удивительно, что они смотрят в ту сторону. В один из дней они должны вернуться туда, чтобы продать то, что можно, посмотреть, что от этого имущества осталось. Я думаю, наступит время, когда ситуация в Сирии стабилизируется. Пока не подписано соглашение о мире, там сохраняется напряженная обстановка и сирийские армяне также находятся в напряженном ожидании”, - подчеркнула Г. Акобян.

Министр заметила, что “одной из тем форума “Армения-Диаспора” 2017 г. была как раз проблема сирийских армян, что подобные обсуждения проводились и на форуме 2014 г. Знаете, они существенно различались. В 2014 г была нервная обстановка, жаловались, что те или иные их проблемы не решаются. Теперь все было намного спокойнее – Армения послала 6 самолетов с гуманитарной помощью, мы пробуем помочь им по всем возможным каналам. Люди успокоились, интегрировались в нашу жизнь. Если они раньше требовали организации в школах преподавания по сирийским программам, то сейчас их дети учатся в обычных школах и учатся очень хорошо. Они достигли великолепных результатов в культуре, бизнесе, экономике. Сейчас нет никого, чьи проблемы не решаются”, – подчеркнула министр.

Она отметила, что, тем не менее, есть трудности, так как в Армении они зарабатывают меньше, ниже уровень жизни. Но они уже поняли, приспособились к нашим условиям и работают в поте лица.

Противостояние е Сирии между правительственными силами и оппозицией началось в марте 2011 г, которое затем перешло в войну с участием различных террористических группировок. Множество армян из Алеппо покинули страну. Часть из них, около 20 000 человек, обосновались в Армении.