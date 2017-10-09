Премьер-министр Армении и вице-президент Ирана обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки

Премьер-министр Армении пробыл с официальным визитом в Иран по приглашению первого вице-президента ИРИ Эсхака Джахангири.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в аэропорту Тегерана состоялась официальная церемония встречи, после чего армянская делегация направилась в королевскую палату «Саадабад», где состоялась встреча тет-а-тет премьер-министра Армении и первого вице-президента ИРИ.

Премьер поблагодарил за теплый прием и поздравил Джахангири с переназначением на должность первого вице-президента Ирана. Карапетян высоко оценил тесные и дружеские отношения с дружественным Ираном, которые продолжают развиваться в атмосфере взаимного доверия.

«Я надеюсь, что после этой встречи мы придадим новый импульс нашему сотрудничеству и всем программам нашей повестки. Коснувшись экономического сотрудничества, следует отметить, что оно значительно уступает политическому диалогу высокого уровня между нашими странами. Но я более чем уверен, что мы сможем добиться новых успехов в экономической плоскости нашего сотрудничества», - сказала Карен Карапетян.

Первый вице-президент Исламской Республики Иран поблагодарил премьер-министра Армении за принятие приглашения посетить Иран и высоко оценил нынешний уровень отношений между двумя странами. Джахангири подчеркнул важность продолжительного развития экономических отношений между двумя соседними государствами и выразил уверенность, что официальный визит премьер-министра Карапетяна будет способствовать дальнейшей активизации и расширению экономического сотрудничества.

Премьер-министр Армении и первый заместитель президента Ирана рассмотрели вопрос о строительстве проекта 3-й линии электропередач Иран-Армения мощностью в 400 кВ, что позволит увеличить электроэнергетический и газовый обмен между двумя странами, способствуя развитию экономических отношений.

Стороны также придали большое значение реализации проекта Мегри ГЭС и созданию СЗТ «Сюник».

«Я уверен, что эта зона может заинтересовать иранские компании, которые хотят выйти на рынок ЕАЭС, на европейские рынки, поскольку у Армении есть привилегированный режим GSP+, а также те компании, которые имеют ограниченное сотрудничество с Ираном. В этом контексте создание экспортно-импортной компании также может стать эффективным инструментом», - сказал Карен Карапетян, добавив, что правительство Армении готово помочь компаниям выйти на рынок ЕАЭС.

После беседы тет-а-тет состоялось расширенное заседание, в ходе которого были обсуждены перспективы сотрудничества в разных сферах.

В качестве одной из ключевых сфер сотрудничества между Арменией и Ираном было отмечено развитие международных транспортных коридоров, мультимодальных транзитных перевозок и возможное участие иранской стороны в строительстве отдельных участков дорожного коридора Север-Юг.

Собеседники коснулись трехстороннего энергетического сотрудничества Армения-Иран-Туркменистан. Собеседники также подчеркнули активное сотрудничество между таможенными органами двух стран. Премьер-министр Карапетян сообщил, что правительство Армении инициировало программу модернизации пограничного пункта Армения-Иран.

Коснувшись переговоров по Соглашению о свободной торговле между Ираном и Арменией, премьер выразил надежду, что этот процесс будет завершен как можно скорее и отметил, что армянская сторона готова оказать необходимую помощь.

Стороны согласились, что необходимо активизировать работы армяно-иранской межправительственной комиссии, и договорились провести очередное 15-е заседание в ближайшем будущем.

Премьер-министр Армении и первый вице-президент Ирана также коснулись региональных развитий. В этом контексте Карен Карапетян поблагодарил иранскую сторону за сбалансированную позицию в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

Карен Карапетян пригласил Эсхака Джахангири в Армению с официальным визитом, и приглашение было принято с благодарностью.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в области информационных технологий, коммуникации, транспорта, сельского хозяйства, туризма, образования и культуры.