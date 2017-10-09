В следственном отделе административных округов Кентрон и Норк-Мараш Ереванского следственного управления Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по факту ограбления филиала ЗАО «Конверс Банк».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Следственного комитета Армении, утром 9 октября поступил вызов о том, что в Ереване на улице Саят-Нова похищена большая сумма денег из отделения «Конверс Банка».

По предварительным данным, преступник захватил особенно крупную сумму около 11:00, применив угрозу насилия в отношении менеджера банка - угрозу взрыва филиала. По предварительным расчетам, были похищены деньги в разных валютах, эквивалентные 95 млн 750 тыс драмам.