США и Турция приостановили процесс взаимной выдачи виз

Посольство США объявило о приостановлении выдачи неиммиграционных виз гражданам Турции. Как сообщает «Арменпресс», объявление об этом размещено на официальном сайте посольства.

США пошли на этот шаг после задержания в Стамбуле сотрудника своего генерального консульства Метина Топуза. В заявлении по этому поводу говорится: “События последнего времени заставляют правительство США пересмотреть обязательства правительства Турции перед миссиями США и их сотрудниками. В процессе пересмотра, чтобы уменьшить до минимума число посетителей нашего посольства и консульств, мы приостанавливаем процесс выдачи неиммиграционных виз, связанный с гражданами Турции”.

В ответ посольство Турции в США на своей странице в Твиттере опубликовало аналогичное сообщение, что и они прекращают выдачу неиммиграционных виз в Турцию.

Топуз обвиняется в “шпионаже”, в “попытке изменения конституционного строя в Турции и свержения властей Турции”.

Посольство США в Турции выразило свою обеспокоенность по факту ареста своего сотрудника. Американская сторона подчеркивает, что подобные необоснованные и сомнительные утверждения наносят вред многолетнему американо-турецкому сотрудничеству.