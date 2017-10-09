Католикос Всех Армян Гарегин Второй принял в Первопрестольном св. Эчмиадзине дважды обладателя Кубка мира по шахматам Левона Ароняна

Верховный патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй принял в Эчмиадзине международного гроссмейстера, дважды обладателя Кубка мира по шахматам Левона Ароняна и его супругу Ариану Каоили.

Как сообщает «Арменпресс», Верховный патриарх поздравил талантливого шахматиста, подчеркнул, что его очередная победа воодушевила всех, в очередной раз восславив армянский народ и его талантливых сыновей. Его Святейшество отметил, что подобные достижения воодушевляют всех юношей, увлекающихся шахматами, которые стремятся быть похожими на Ароняна.

Католикос Всех Армян также поздравил новобрачных, пожелав им удачи и Божьего благословения в шахматах и личной жизни.

Левон Аронян поблагодарил Его Святейшество за прием и высокую оценку, рассказал о будущих соревнованиях. Говоря о достижениях, гроссмейстер подчеркнул, что постарается и впредь ответить на любовь и поддержку всего народа новыми победами.