8 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил ярмарку, организованную в Степанакерте по случаю Дня работника сельского хозяйства.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Президент прошел по павильонам, ознакомился с товарами, представленными районами республики и частными предпринимателями, обменялся мнениями относительно существующих в данной сфере проблемах и дальнейших планах.