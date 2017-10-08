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Бако Саакян посетил ярмарку, организованную в Степанакерте по случаю Дня работника сельского хозяйства


8 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил ярмарку, организованную в Степанакерте по случаю Дня работника сельского хозяйства.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, Президент прошел по павильонам, ознакомился с товарами, представленными районами республики и частными предпринимателями, обменялся мнениями относительно существующих в данной  сфере проблемах и дальнейших планах.

 



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