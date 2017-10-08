Спасатели перенесли обнаруженную в Масисе змею в безопасное место
8 октября в 10:55 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в Масисе (Араратская область) во дворе дома на ул.Гераци 26/44 обнаружена змея.
На место выехал боевой расчет.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели поймали гюрзу и отнесли в безопасное место.
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