Спасатели перенесли обнаруженную в  Масисе  змею в  безопасное место

8 октября в 10:55 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в Масисе (Араратская область) во дворе дома на ул.Гераци 26/44 обнаружена змея.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели поймали гюрзу и отнесли в безопасное место.