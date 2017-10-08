Время в Ереване: 11:07:36,   8 Октябрь

Спасатели перенесли обнаруженную в  Масисе  змею в  безопасное место


8 октября в 10:55 часов в  МЧС РА  поступил сигнал о том, что в Масисе (Араратская область)  во дворе  дома  на ул.Гераци 26/44  обнаружена  змея.

На место выехал боевой расчет. 

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, спасатели поймали гюрзу и отнесли в  безопасное  место.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации