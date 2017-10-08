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Пожарные МЧС  потушили все очаги возгорания  на травяных участках


7-8 октября в  МЧС РА  поступили сигналы о случаях возгорания  на травяных участках в  разных областях республики.

В  частности, в Ереване  на  ул. Тадевосян в подвале  нежилого строения сгорело 7 кв/м сена, на автодороге Каджаран-Ханд – около 3000 кв/м травы, на 56 км трассы  Ереван-Севан – 1 га и саженцы, на15 км  трассы Горис-Сисиан – около 10 га, на 10 км – около 15 га.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, пожарные МЧС купировали и  потушили все  очаги возгорания  на травяных участках.

 



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