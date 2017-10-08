Пожарные МЧС  потушили все очаги возгорания  на травяных участках

7-8 октября в МЧС РА поступили сигналы о случаях возгорания на травяных участках в разных областях республики.

В частности, в Ереване на ул. Тадевосян в подвале нежилого строения сгорело 7 кв/м сена, на автодороге Каджаран-Ханд – около 3000 кв/м травы, на 56 км трассы Ереван-Севан – 1 га и саженцы, на15 км трассы Горис-Сисиан – около 10 га, на 10 км – около 15 га.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, пожарные МЧС купировали и потушили все очаги возгорания на травяных участках.