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На трассе  Ереван-Севан столкнулись 4  автомобиля


7 октября в 18:15 часов в  МЧС РА  поступил сигнал о том, что близ Северной  автостанции Еревана произошло ДТП, столкнулись автомобили, есть пострадавшие,  нужна помощь.

На место выехал боевой расчет и спасательный отряд Центра спасательных работ особого значения. 

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 2-м км трассы  Ереван Севан магистрали М-4 столкнулись автомобили Opel Astra J с г/н 34 AM 182  (водитель Н.Р.), грузовик  Mitsubishi с г/н 723 OC 61 (водитель М.Н.), Volkswagen Golf с г/н 34 NT 508 (водитель А.Т.) и Volkswagen Golf с г/н 34 NT 501   (личность водителя не  установлена). 

До приезда спасателей на место пассажира Opel Astra J (В.Х., 1996 г/р)  вытащили из машины и доставили в университетскую клинику №1, где  его состояние  оценили как  стабильно тяжелое.

Спасатели завинтили газовые баллоны и  обесточили Opel Astra J.



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