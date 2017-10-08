На трассе  Ереван-Севан столкнулись 4  автомобиля

7 октября в 18:15 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что близ Северной автостанции Еревана произошло ДТП, столкнулись автомобили, есть пострадавшие, нужна помощь.

На место выехал боевой расчет и спасательный отряд Центра спасательных работ особого значения.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 2-м км трассы Ереван Севан магистрали М-4 столкнулись автомобили Opel Astra J с г/н 34 AM 182 (водитель Н.Р.), грузовик Mitsubishi с г/н 723 OC 61 (водитель М.Н.), Volkswagen Golf с г/н 34 NT 508 (водитель А.Т.) и Volkswagen Golf с г/н 34 NT 501 (личность водителя не установлена).

До приезда спасателей на место пассажира Opel Astra J (В.Х., 1996 г/р) вытащили из машины и доставили в университетскую клинику №1, где его состояние оценили как стабильно тяжелое.

Спасатели завинтили газовые баллоны и обесточили Opel Astra J.