На юношеском Гран При в  Джермуке установилось троевластие

На проходящем в Джермуке Европейском юношеском турнире Гран При по шахматам завершились партии 4 тура.

Как передает Арменпресс, 4 из 6 партий тура закончились победой. Единоличный лидер турнира Кирилл Шевченко сыграл вничью. Его соперником был белорус Вячеслав Зарубицкий. Этим результатом воспользовались Арам Акопян и Шант Саркисян, завершившие свои партии победой и сравнявшись с Шевченко.

Трижды победил Арсен Нестеров, который сейчас на 4 месте. Тур оказался победным и для Николоза Качарава. Пебедитель первого Гран При Кирилл Шубин отметил 2-ю ничью – сегодня его соперником был Стефан Погосян. Справедливости ради надо отметить, что в обеих партиях у Шубина было большое преимущество.