Время в Ереване: 11:07:36,   8 Октябрь

На юношеском Гран При в  Джермуке установилось троевластие


На проходящем в  Джермуке Европейском юношеском турнире Гран При по шахматам завершились партии 4  тура.

Как передает Арменпресс, 4 из 6 партий  тура закончились победой. Единоличный  лидер турнира Кирилл Шевченко сыграл вничью. Его соперником был белорус Вячеслав Зарубицкий. Этим результатом воспользовались Арам Акопян и Шант Саркисян, завершившие  свои партии победой  и сравнявшись с Шевченко.

Трижды  победил Арсен Нестеров, который  сейчас на 4 месте. Тур оказался победным и для  Николоза Качарава. Пебедитель первого Гран При Кирилл Шубин отметил 2-ю ничью – сегодня его соперником был Стефан Погосян. Справедливости ради надо отметить, что в обеих партиях у  Шубина было большое  преимущество.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации