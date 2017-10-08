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Гимнаст Арутюн Мердинян – 5-й  на первенстве  мира


Член национальной  сборной  Армении гимнаст Арутюн Мердинян – 5-й  на первенстве  мира.

Как  передает Арменпресс, в Монреале подходит к концу ЧМ по гимнастике. В  упражнениях на коне  Мердинян занял 5  место, набрав 14.7 очков.

В  этом виде  состязаний  победил олимпийский чемпион из Великобритании Макс Уитлок.



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