Член национальной сборной Армении гимнаст Арутюн Мердинян – 5-й на первенстве мира.

Как передает Арменпресс, в Монреале подходит к концу ЧМ по гимнастике. В упражнениях на коне Мердинян занял 5 место, набрав 14.7 очков.

В этом виде состязаний победил олимпийский чемпион из Великобритании Макс Уитлок.