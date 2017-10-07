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Премьер-министр РА Карен Карапетян посетит Иран с официальным визитом


По приглашению первого вице-президента ИРИ ЭсхадаДжахангири премьер-министр РА  Карен Карапетян 9 октября  посетит Иран с официальным двухдневным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, премьер Карапетян проведет встречи с президентом ИРИ Хасаном Роухани, первым вице-президентом ИРИ ЭсхадомДжахангири и главой  Меджлиса Али Лариджани.

Премьер-министр РА  Карен Карапетян посетит также спортивный  клуб «Арарат», где  состоится встреча с местной  армянской  общиной, в том числе и с бизнес сектором.



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