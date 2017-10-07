Премьер-министр РА Карен Карапетян посетит Иран с официальным визитом

По приглашению первого вице-президента ИРИ ЭсхадаДжахангири премьер-министр РА Карен Карапетян 9 октября посетит Иран с официальным двухдневным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, премьер Карапетян проведет встречи с президентом ИРИ Хасаном Роухани, первым вице-президентом ИРИ ЭсхадомДжахангири и главой Меджлиса Али Лариджани.

Премьер-министр РА Карен Карапетян посетит также спортивный клуб «Арарат», где состоится встреча с местной армянской общиной, в том числе и с бизнес сектором.