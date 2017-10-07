Несколько подозреваемых по делу Динка отпущены на свободу

В 14-м стамбульском суде по тяжким преступлениям, где идут слушания по убийству армянского интеллигента Гранта Динка, отпущены на свободунесколько подозреваемых.

Как передает Арменпресс со ссылкой газету «Акос», отпущены руководящие чины полиции СамсунаМати Балтай и Ахмед Четинер, а также сотрудники розыска Трапезундской жандармерии ЭргюнЙорулмаз, Хусейн Йылмаз и гази Гюнай.

Следующее заседание суда по делу Динка состоится 4-8 декабря.