Государственный молодежный оркестр Армении выступит в Москве

18 ноября Государственный молодежный оркестр Армении выступит в Большом зале Московской консерватории.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Сергей Смбатян.

«Для нас большая честь выступать в этом зале. В концерте будут участвовать также Эдуард Топчян, Константин Орбелян», - сказал он.

Концерт состоится в рамках дней армянской культуры в Москве.