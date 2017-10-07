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Государственный молодежный оркестр Армении выступит в Москве


18 ноября Государственный молодежный оркестр Армении выступит в  Большом зале Московской  консерватории.

Как  передает Арменпресс, об этом в  беседе с журналистами сказал художественный руководитель и главный  дирижер оркестра Сергей Смбатян.

«Для  нас большая честь выступать в  этом зале. В концерте  будут участвовать также Эдуард Топчян, Константин Орбелян», - сказал он.

Концерт состоится в рамках дней  армянской  культуры в  Москве.



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