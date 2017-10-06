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Минобороны РФ опровергает информацию о том, что боевики в Сирии сбили российский вертолет


В Сирии совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности российский ударный вертолет Ми-28, обстрела с земли не было. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом заявили в министерстве обороны России.

"Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа и после осмотра машины огневого воздействия по вертолету не было", - сказали в военном ведомстве, добавив, что экипаж был оперативно доставлен поисково-спасательной службой на аэродром.

По данным Минобороны РФ, инцидент произошел в пятницу в провинции Хама. Ми-28 выполнял задачи по сопровождению транспортного вертолета Ми-8 с военнослужащими российского центра примирения враждующих сторон.

Таким образом в Минобороны РФ опровергли информацию о том, что боевики в Сирии сбили российский вертолет.

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