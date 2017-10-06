Премьер-министр Армении принял министра промышленности и торговли Российской Федерации

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 6 октября принял министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, подчеркнув высокий уровень союзнических отношений между Арменией и Россией, премьер-министр отметил, что стороны не должны быть удовлетворены нынешним уровнем экономического сотрудничества, и необходимо продолжать активную работу по использованию всего потенциала.

Карен Карапетян выразил удовлетворение в связи с 6-го армяно-российского межрегионального форума и подписанием соглашения о сотрудничестве между промышленными предприятиями двух стран в рамках конференции.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации осветил важность работы форума, подчеркнув, что это хорошая платформа для бизнеса с точки зрения поиска партнеров, установления деловых отношений, а также для углубления межправительственного сотрудничества.

Говоря о перспективах будущего развития торгово-экономических отношений между Арменией и Россией, премьер отметил направления, в которых есть большой потенциал для совместной деятельности, в частности, сельское хозяйство, машиностроение, гостиничный бизнес, фармацевтика, а также коснулся новых возможностей зоны свободной торговли с Ираном.

Премьер-министр Армении выразил удовлетворение в связи с ростом в сфере туризма, обусловленного решением правительства Армении, дающим возможность гражданам России посетить Армению с внутренними паспортами. В то же время Карен Карапетян подчеркнул важность повышения осведомленности российских граждан об этом решении.

Обсуждая перспективы инвестиционных проектов, Карен Карапетян и Денис Мантуров обменялись мнениями о возможностях выхода на третьи рынки через Армению. Собеседники согласились в том, что многое еще предстоит сделать, и необходимо последовательно продолжать расширять эффективное сотрудничество.