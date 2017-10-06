Шармазанов откликнулся на заявление Э. Марукяна о «разгроме» РПА

Вице-спикер Национального собрания Э. Шармазанов ответил на заявление депутата фракции «Елк» Э. Марукяна о том, что на обсуждении вопроса о выходе Армении из ЕАЭС, фракция, в составе 9 человек, разгромила фракцию РПА, в которой состоят 70 депутатов.

В беседе с журналистами в НС Э. Шармазанов заметил, что в Армении, как и во всякой демократической стране, различные политические деятели и партии могут иметь и высказывать разные мнения о различных политических процессах. “Что касается политических разгромов, то это вопрос подхода. Для одной партии набрать 50% на всеобщих выборах или 70% - в столичных выборах – скромное достижение, для другой – 5 или 7% - разгромная победа. Это вопрос подхода”, - передает «Армнепресс» слова Э. Шармазанова.

Вице-спикер НС напомнил, что 5 ноября в разных общинах Армении пройдут выборы глав общин. Если «Елк» так уверен в своих силах, может принять участие. «Но, насколько я знаю, фракция не выдвинула пока своих кандидатов. Политическая сила, не участвующая в местных выборах, не может достичь успеха, тем более разгромного», - подчеркнул Э. Шармазанов.