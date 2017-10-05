Президент Армении принял новоназначенного американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Президент Армении Серж Саргсян принял новоназначенного американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефера.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян поздравил посла Шефера с назначением. Подчеркнув, что новоназначенный сопредседатель принял дипломатическую миссию в нынешний довольно сложный период процесса урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы, Серж Саргсян пожелал ему успехов в деле выполнения этой важнейшем миссии.

Серж Саргсян выразил надежду, что посреднические усилия стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении решения проблемы исключительно мирным путём и в соответствии с нормами и принципами международного права продолжатся, и подчеркнул, что Армения вместе с сопредседателями Минской группы готова продолжать усилия в этом направлении.