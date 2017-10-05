Apple обновила ПО для решения проблем с соединением в новых Apple Watch
Apple выпустила обновленное программное обеспечение, которое должно ликвидировать сбои в сетевых соединениях новых "умных" часов Apple Watch 3, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Проблема возникала при попытке соединения с неавторизованными Wi-Fi сетями в публичных местах, например, в гостиницах или кафе.
Apple признала наличие этих неполадок две недели назад. Новая версия программного обеспечения watchOS 4.0.1 должна решить проблему в тех "редких случаях", когда она возникает, сообщается в пресс-релизе компании.
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