Apple обновила ПО для решения проблем с соединением в новых Apple Watch

Apple выпустила обновленное программное обеспечение, которое должно ликвидировать сбои в сетевых соединениях новых "умных" часов Apple Watch 3, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Проблема возникала при попытке соединения с неавторизованными Wi-Fi сетями в публичных местах, например, в гостиницах или кафе.

Apple признала наличие этих неполадок две недели назад. Новая версия программного обеспечения watchOS 4.0.1 должна решить проблему в тех "редких случаях", когда она возникает, сообщается в пресс-релизе компании.