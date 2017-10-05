Установлены личности двух браконьеров, убивших занесенных в Красную книгу белоголовых грифов

Полиция установила личности двух из трех браконьеров, убивших белоголовых грифов, занесенных в Красную книгу.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и средствами информации, это А. Нкртчян и Ю. Погосян.

В Армавирском отделении полиции выясняются обстоятельства, готовятся материалы. Сообщение о преступлении появилось 4 октября на сайте «Econews.am» под названием: “Тревожное известие: убиты занесенные в Красную книгу белоголовые грифы”, где была помещена также фотография браконьеров с грифами и автомобиль “Нива”. Было установлено, что госномер автомобиля был сдан 02.08.2013 и другому транспортному средству не выдавался, следовательно, происшествие случилось до августа 2013 г.