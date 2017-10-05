Трамп посетил Лас-Вегас после стрельбы

Президент США Дональд Трамп в сопровождении супруги в среду посетил Лас-Вегас (штат Невада) - место самого кровавого случая стрельбы одиночки по массовому скоплению людей в новейшей истории США. Глава государства пообщался с ранеными в городской больнице, отдал должное мужеству сотрудников полиции и служб спасения, первыми подоспевшими на помощь людям под обстрелом, который вел с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay 64-летний Стивен Пэддок, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Внимание американских СМИ, однако, было во многом переключено на политический скандал в Вашингтоне, где госсекретарь Рекс Тиллерсон созвал незапланированную пресс-конференцию, чтобы дать отпор на публикацию о своей несостоявшейся добровольной отставке минувшим летом. По оценке телекомпании CNN, этому событию было уделено больше внимания, чем поездке главы государства в Неваду.