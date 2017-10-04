Встреча с президентом Республики Арцах была очень продуктивной: американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ

Встреча с президентом Республики Арцах Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили различные вопросы, связанные с карабахским конфликтом. Как сообщает Арменпресс, об этом после встречи с президентом НКР сообщил новоназначенный американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер.

«Я знаком с конфликтом. Он действительно сложный, и для мирного урегулирования мы вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжаем регулярно посещать регион», - сказал Эндрю Шофер.

Как сообщалось ранее, президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 4 октября принял новоназначенного американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофера, прибывшего в тот же день в Арцах с ознакомительным визитом. Бако Саакян поздравил сопредседателя с назначением на новую должность и пожелал ему плодотворной работы.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся азербайджано-карабахского конфликта, ситуации на границах, региональных процессов.

Обе стороны отметили важность мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы и необходимость осуществления последовательных работ в этом направлении.