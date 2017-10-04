Louis Vuitton предложил носить атласные трусы с парчовыми сюртуками

Французский модный дом Louis Vuitton и его дизайнер Николя Гескьер представили на Неделе моды в Париже женскую коллекцию сезона весна-лето 2018, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru. Открыли показ, прошедший в нижнем этаже Pavillon de l’Horloge («Павильона часов») в Лувре модели, одетые в парчовые сюртуки, беговые кроссовки и атласные спортивные трусы пастельных тонов. Другие модели дефилировали по подиуму в футболках с принтами в виде наручных часов и рекламного постера сериала «Очень странные дела» и с футуристическими рюкзаками на спине.