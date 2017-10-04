В Ереване состоялся Армяно-чешский бизнес-форум

В рамках визита в Армению председателя Сената Чешской Республики Милана Штеха в ереванском отеле “Армения Мариотт” 4 октября состоялся армяно-чешский бизнес-форум, на открытии которого присутствовали вице-спикер НС, руководитель парламентской группы дружбы Армения – Чехия Э.Шармазанов и председатель Сената Чехии Милан Штех.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, на форуме с вступительным словом выступил вице-спикер НС Э.Шармазанов, отметивший, в частности, эффективное развитие в последние годы армяно-чешских экономических и деловых связей, ярким доказательством чего является рост товарооборота в течение нынешнего года почти на 60%.

“Армения – единственная страна-член ЕАЭС, имеющая систему GSP + со странами ЕС, что позволяет развивать товарооборот, экономические связи с ЕС, в том числе с Чехией. Действительно, мы – неделимая часть ЕАЭС, но это не служит препятствием развитию экономических отношений со странами ЕС”, - заметил Э.Шармазанов.

Подчеркнув приоритетность для РА развития армяно-чешских экономических отношений, руководитель группы дружбы Армения – Чехия с удовлетворением отметил, что многие чешские компании развертывают активную деятельность в Армении, а армянские бизнесмены – в Чехии.

Пожелав участникам форума плодотворной работы, вице-спикер НС заверил, что армянские законодатели вместе с чешскими парламентариями сделают все возможное для стимулирования развития экономических отношений.

Председатель Сената Чешской Республики Милан Штех также подчеркнул, что политический диалог и экономические связи между двумя странами развиваются в положительном русле и выразил надежду, что после подписания регулирующего отношения РА – ЕС нового правового документа отношения двух стран еще более углубятся.

В ходе форума обсуждены перспективы развития двусторонних инвестиционных и деловых связей.