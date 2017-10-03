В Национальном собрании во внеочередном режиме обсуждают вопрос о создании временной комиссии по изучению предложения о выходе из ЕАЭС

На пленарном заседании Национального собрания во внеочередном режиме обсуждается проект о создании временной комиссии по изучению предложения блока “Елк” о выходе Армении из ЕАЭС.

Основной докладчик, руководитель фракции “Елк” в НС Никол Пашинян подчеркнул, что многие спрашивают, что, если они уверены в своей правоте, почему выступают с идеей создания временной комиссии для представления заключения в НС.

“Причина проста. Блок “Елк”, как сторонник плюрализма и здорового обсуждения, хочет выслушать контрдоводы. Вы знаете, что мы этот вопрос обсуждали в комиссии НС. Убедительных доводов против нам представлено не было. Именно чтобы их услышать, мы и выступили с этим предложением”, – как сообщает «Арменпресс», подчеркнул Н. Пашинян.

Он отметил, что заседания временной комиссии могут проходить и за закрытыми дверями, и те депутаты, которые не хотят по каким-то причинам публично обсуждать проблему, могут спокойно высказать свое мнение.