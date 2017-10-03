Российские пограничники задержали на реке Аракс рыболовов-нарушителей границы

В минувшие выходные на участке Армавирского пограничного отряда пограничники задержали нарушителей пограничного режима. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения.

Так, на одну из пограничных застав поступил сигнал от сигнализационного комплекса охраны государственной границы.

Военнослужащие Армавирского пограничного отряда, совместно с сотрудниками Полиции Республики Армения, провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

В результате которых, были задержаны двое неизвестных, которые сделав подкоп под сигнализационным комплексом, преодолели рубеж инженерно-технических сооружений и направились в сторону реки Аракс для осуществления лова рыбы.

В ходе осмотра у задержанных граждан обнаружена резиновая лодка и различные рыболовные приспособления. Документы, дающие право пребывать в пограничной полосе и осуществлять любительский лов рыбы, отсутствовали.

Для выяснения всех обстоятельств правонарушения, злоумышленники были переданы Полиции Республики Армения.

Законодательство Республики Армения определяет, что осуществление любительского лова рыбы, за рубежом инженерно-технических сооружений, осуществляется только при предъявлении документов установленного образца, дающих право на осуществление данного вида деятельности.

Разрешение на пребывание в пограничной полосе оформляется по согласованию с Полицией и Службой национальной безопасности при Правительстве Республики Армения. В определенных случаях правоохранительными органами Республики Армения принимается решение об отказе в выдаче пропусков, о чем уведомляются граждане.

Также, в пограничной полосе запрещается:

приближаться непосредственно к линии государственной границы;

повреждать или уничтожать имущество, принадлежащее пограничным войскам;

брать с собой оружие (за исключением лиц, исполняющих служебные обязанности в данной местности, и лиц, имеющих право ношения оружия в установленном порядке), в том числе – холодное оружие;

входить в контакт с личным составом пограничных нарядов;

переговариваться с представителями пограничных войск и жителями сопредельного государства;

заниматься охотой, промышленным рыболовством, заготовкой дров, повреждать или уничтожать природную растительность;

употреблять спиртные напитки.

Лица, допустившие указанные нарушения, задерживаются пограничными нарядами, в отношении них составляются протоколы о нарушении правил пограничного режима, изымаются пропуска, оружие и иные запрещенные средства, а нарушители передаются в правоохранительные органы Республики Армения.