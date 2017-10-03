Армянская община Лас-Вегаса скорбит вместе со всей Америкой. Армян среди погибших нет

Армянская обшина Лас-Вегаса скорбит вместе с остальной Америкой по жертвам чудовищной бойни, устроенной в этом городе, сообщает «Арменпресс», ссылаясь на “Голос Америки”. Пастырь церкви св. Киракоса о. Сасун Змрухтян сказал, что они очень серьезно относятся к произошедшему, тем более, что все происходило рядом с церковью. По его словам, пока о погибших армянах сведений нет. В четверг вечером в церкви пройдет панихида по невинно убиенным.

В МИД РА сообщили «Арменпресс» , что почетный консул Армении в Лас-Вегасе на постоянной связи с правоохранителями. Подтвержденных сведений о погибших армянах пока нет.