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РФ закончит поставку вооружений в рамках 200-миллионного кредита в конце текущего года


Россия завершит поставку вооружения в рамках 200-миллионного кредита до конца текущего года. Об этом заявил на пресс-конференции 2 октября министр обороны В. Саргсян.

«Поставки будут завершены до конца текущего года, как и обговаривалось в соглашении. Здесь нет никаких проблем”, - передает   «Арменпресс»  слова министра.

В настоящее время идет самый активный этап поставки вооружений в Армению.

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