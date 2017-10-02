РФ закончит поставку вооружений в рамках 200-миллионного кредита в конце текущего года

Россия завершит поставку вооружения в рамках 200-миллионного кредита до конца текущего года. Об этом заявил на пресс-конференции 2 октября министр обороны В. Саргсян.

«Поставки будут завершены до конца текущего года, как и обговаривалось в соглашении. Здесь нет никаких проблем”, - передает «Арменпресс» слова министра.

В настоящее время идет самый активный этап поставки вооружений в Армению.