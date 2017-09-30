Спецпредставитель ПА ОБСЕ посетил мемориал в Цицернакаберде

Спецпредставитель ПА ОБСЕ КристианВигенин 30 сентября посетил мемориал в Цицернакаберде в сопровождении руководителя делегации РА в ПА ОБСЕ ЭрминеНагдалян.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА.

Гость возложил цветы у вечного огня, почтив память невинных жертв. Затем Вигенин посетил Музей-институт Геноцида, оставив запись в книге почетных гостей: «Каждый житель планеты обязан посетить этот музей, чтобы не забыть о случившемся».