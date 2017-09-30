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Спецпредставитель ПА ОБСЕ посетил мемориал в Цицернакаберде


Спецпредставитель ПА ОБСЕ КристианВигенин 30 сентября  посетил мемориал в Цицернакаберде в  сопровождении руководителя  делегации РА в  ПА ОБСЕ ЭрминеНагдалян.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА.

Гость возложил цветы у  вечного огня, почтив  память невинных жертв. Затем Вигенин посетил Музей-институт Геноцида, оставив запись в  книге почетных гостей: «Каждый житель планеты обязан посетить этот музей, чтобы  не  забыть о случившемся».

 



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