У Армении большой опыт в области информационных войн – Самвел Мартиросян

По сути, интернет – это один из фронтов войны.

Как передает Арменпресс, так заявил в беседе с журналистами в рамках межпарламентских слушаний ОДКБ по теме «Вопросы эффективного противодействия системы коллективной безопасности гибридным войнам в современных условиях» IT-экспертСамвелМартиросян, добавив, что у Армении большой опыт в области информационных войн.

«Фактически с первого дня карабахского конфликта идет и информационная война. Самое жаркое армяно-азербайджанское кибер-столкновение было в 2012г. в связи с экстрадицией Сафарова. В результате пострадали обе стороны. В последние 1-2 года Азербайджан формирует кибер-подразделения. Что касается действий армянской стороны, то здесь заметна открытость информации, что при каждом призыве в армию объявляется о формировании кибер-подразделений», - сказал он.

При этом он подчеркнул, что нетрадиционные методы считаются составляющими гибридных войн.

«Составляющей гибридных войн считается и пропагандистская война во всех ее проявлениях и современных методах – начиная с соцсетей. Бывало, что кибератаки приводили к физическим потерям – на уровне инфраструктур. Элементы гибридной войны есть и карабахскомконфликте – кибератаки, пропаганда. Это скрытая война, в которой обе стороны действуют весьма активно. Сегодняшние технические средства позволяют проводить действия и в глубоком тылу», - сказал Самвел Мартиросян.