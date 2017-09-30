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У Армении большой опыт в области информационных войн – Самвел Мартиросян


По сути, интернет – это один из фронтов  войны.

Как передает Арменпресс, так заявил в беседе с журналистами в рамках межпарламентских  слушаний  ОДКБ по теме «Вопросы эффективного противодействия системы  коллективной безопасности гибридным войнам в  современных условиях» IT-экспертСамвелМартиросян, добавив, что у Армении большой опыт в области информационных войн.

«Фактически с первого дня карабахского конфликта идет и информационная  война.  Самое жаркое армяно-азербайджанское кибер-столкновение было в 2012г. в  связи с экстрадицией Сафарова. В результате  пострадали обе стороны. В последние  1-2 года Азербайджан формирует кибер-подразделения. Что касается действий  армянской  стороны, то здесь заметна открытость информации, что при каждом призыве в армию объявляется о формировании кибер-подразделений», - сказал он.

При этом он подчеркнул, что нетрадиционные методы считаются составляющими гибридных войн. 

«Составляющей гибридных войн считается и пропагандистская война во всех ее проявлениях и современных методах – начиная с соцсетей. Бывало, что кибератаки приводили к  физическим потерям – на уровне инфраструктур. Элементы  гибридной  войны есть и карабахскомконфликте – кибератаки, пропаганда. Это скрытая война, в  которой  обе стороны  действуют весьма  активно. Сегодняшние  технические  средства позволяют проводить действия и в  глубоком тылу», - сказал Самвел Мартиросян.

 



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