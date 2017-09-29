Азербайджан начал уголовное дело против посетивших Республику Арцах четырех турецких деятелей

Азербайджан начал уголовное дело против четырех турецких деятелей, которые 22 сентября посетили Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), сообщает Арменпресс со ссылкой на АПА.

По словам генпрокурора Азербайджана, 22 сентября 2017 года граждане Турецкой Республики экс-депутат Уфук Арас, академик, писатель Али Байрамоглу, активист, публицист Саид Чекиноглу и писатель Эрол Катырджыоглу «незаконно пересекли азербайджанскую границу».

Уголовное дело возбуждено по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.

По сообщениям азербайджанских СМИ, постановлением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста, они объявлены в международный розыск, правоохранительным органам Турции направлено обращение в связи с задержанием данных лиц и привлечением их к ответственности.