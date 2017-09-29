Президент Армении назначил новых начальников оперативного и разведывательного управлений Генштаба ВС

Президент Армении Серж Саргсян 29 сентября подписал указ о назначении генерал-майора Тирана Хачатряна начальником Оперативного управления Главного Штаба ВС Республики Армения и освобождении его от должности начальника управления боевой подготовки ВС Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян также подписал указ о назначении генерал-майора Аракела Мартикяна начальником разведывательного управления Главного Штаба ВС Республики Армения, освободив его от должности представителя ВС Армении в Постоянном представительстве Армении при ОДКБ.