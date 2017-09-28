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Вагинак Саркисян назначен командующим Бригадой миротворческих сил


Президент Армении Серж Саргсян 28 сентября подписал указ, согласно которому генерал-майор Артур Симонян освобожден от должности командующего Бригадой миротворческих сил.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, согласно другому указу Саргсяна, Вагинак Саркисян назначен командующим Бригадой миротворческих сил. Он освобожден от должности начальника разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Армении.  



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