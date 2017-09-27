Премьер Грузии отметил важность братских отношений с абхазами

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заверил абхазов в том, что грузины хотят восстановить братские отношения и не повторять ошибки прошлого, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Двадцать седьмого сентября 1993 года пал город Сухуми, который обороняли грузинские части. Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований, которые 30 сентября установили контроль почти над всей территорией Абхазии. В Грузии эту дату отмечают как День памяти и надежды.

"27 сентября 1993 года является одной из самых трагичных дат в истории нашей страны. Сегодня исполнилось 24 года со дня падения Сухуми. Это – день, который напоминает о разрушительной и уничтожающей силе войны. В этой войне грузины и абхазы понесли невосполнимые потери. Это была братоубийственная война", — говорится в заявлении премьер-министра на сайте правительства.

В результате войны сотни тысяч человек стали вынужденными переселенцами на своей земле.

"Эта война была против абхазов и грузин. Это была война, в которой нет победителей… Жертвами этой войны стали лучшие сыны нашей страны. Сегодня мы чтим их память", — отмечено в заявлении.

Премьер подчеркнул, что грузин и абхазов разделила война, но грузины готовы начать отношения с нового листа.

"Мы делаем все для того, чтобы восстановить территориальную целостность Грузии мирным путем, восстановить то братство и любовь, которые всегда связывали абхазов и грузин, восстановить доверие, без которого невозможно идти вперед", — заявил Квирикашвили.

Он отметил, что власти Грузии делают все для того, чтобы не повторять ошибки прошлого.



