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Ди Каприо сыграет Рузвельта в фильме Скорсезе


Знаменитый актер Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в кинодраме Мартина Скорсезе, посвященной 26-му президенту США Теодору Рузвельту, сообщает издание Deadline Hollywood.

По данным издания, продюсером картины выступит сам Ди Каприо совместно со Скорсезе, а также с голливудским актером и продюсером Чаком Пачеко. Сценарий к картине напишет Скотт Блум. Дата начала съемок и выхода картины не уточняется,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Ди Каприо снимался в нескольких работах Скорсезе, включая фильмы "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Остров проклятых", "Отступники", "Волк с Уолл-стрит". На данный момент Ди Каприо и Скорсезе работают над совместными проектами экранизации книг "Дьявол в белом городе" и "Убийцы цветочной луны".

 

 



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