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Соединенное королевство приветствует решение Армении о переходе на парламентскую форму правления


Соединенное королевство приветствует решение Армении о переходе на парламентскую форму правления. Об этом заявил в НС РА министр Европы и Америк министерства иностранных дел и сотрудничества Великобритании сэр Алан Дункан. “Мы гордимся нашей историей, историей нашей помощи молодым демократиям мира. Мы приветствуем решение Армении о переходе к парламентскому правлению. Это очень важный шаг. Но надо знать, что это иногда еще и сложный  и долгий процесс”, - передает «Арменпресс»   слова А. Дункана.

Сэр Алан Дункан заметил, что модель парламентской демократии его страны послужила образцом для многих государств.

Вице-спикер НС Арпине Ованнисян  рассказала о достижениях Армении за последние годы, отметив важность перехода к парламентаризму. “Хочу с радостью отметить, что за этот период мы достигли многого. Армения переходит к парламентскому правлению и в 2018 г он завершится. В этом нам помогает незаменимый опыт Великобритании”, - отметила вице-спикер.

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