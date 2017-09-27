Соединенное королевство приветствует решение Армении о переходе на парламентскую форму правления. Об этом заявил в НС РА министр Европы и Америк министерства иностранных дел и сотрудничества Великобритании сэр Алан Дункан. “Мы гордимся нашей историей, историей нашей помощи молодым демократиям мира. Мы приветствуем решение Армении о переходе к парламентскому правлению. Это очень важный шаг. Но надо знать, что это иногда еще и сложный и долгий процесс”, - передает «Арменпресс» слова А. Дункана.

Сэр Алан Дункан заметил, что модель парламентской демократии его страны послужила образцом для многих государств.

рассказала о достижениях Армении за последние годы, отметив важность перехода к парламентаризму. “Хочу с радостью отметить, что за этот период мы достигли многого. Армения переходит к парламентскому правлению и в 2018 г он завершится. В этом нам помогает незаменимый опыт Великобритании”, - отметила вице-спикер.