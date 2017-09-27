Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых Национальным собранием РА

Президент Армении Серж Саргсян 27 сентября подписал законы РА о ратификации “Соглашения между правительством Республики Армении и правительством Исламской республики Иран о совместном использовании пограничных ворот Мегри-Нордуз”, о ратификации “Конвенции (с приложением) “О временном импорте”, о ратификации протокола “О продлении действия соглашения от 8 декабря 2015 г “О введении в 2015-2016 гг. экспериментальной программы маркирования изделий из натурального меха идентификационными знаками продуктовой позиции”, о ратификации соглашений “О продолжении деятельности Международного научно-технического центра” и “О техническом сотрудничестве между правительствами Республики Армения и Федеративной республики Бразилия”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации Президента РА.