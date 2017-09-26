Власти Ирака пригрозили запретить авиасообщение с автономией курдов

Багдад намерен через три дня ввести запрет на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном, если правительство региона не передаст под его контроль аэропорты, расположенные в автономии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на решение федерального правительства.

"Кабинет министров во вторник постановил через три дня наложить запрет на полеты в Курдистан и из него, если аэропорты (расположенные в автономии) не будет переданы под контроль федерального правительства", — приводит ТВ заявление кабмина.

Ранее кабмин Ирака потребовал от властей курдской автономии передать под его контроль все пограничные пункты региона, в том числе аэропорты, а от иностранных государств — прекратить сотрудничество с Иракским Курдистаном в нефтяной сфере.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник, его официальные итоги будут оглашены в четверг.

Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.