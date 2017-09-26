Суд над Кадри Гюрселем показал, что обвинения против журналистов в Турции беспочвенны: Aрлем Дезир

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Aрлем Дезир поприветствовал освобождение главного редактора турецкого журнала Cumhuriyet, известного журналиста Кадри Гюрселя, который почти год находился в тюрьме. Дезир отметил, что обвинения против него должны быть немедленно сняты.

«Суд показал, что обвинения против него и его коллег из Cumhuriyet беспочвенны. Вот почему я с уверенностью призываю турецкие власти освободить всех задержанных журналистов от Cumhuriyet и отказаться от всех обвинений», - как сообщает Арменпресс, сказал Дезир.

По его словам, в частности, досудебное содержание под стражей и отсутствие доказательств свидетельствуют о проблемах, с которыми сталкиваются журналисты в Турции. «Все журналисты, которые были заключены в тюрьму за профессиональную деятельность, должны быть освобождены», - сказал он.

Представитель ОБСЕ призвал турецкие власти заняться правовыми и политическими реформами, которые откроют путь к свободе слова для средств массовой информации.

Стамбульский суд 25 сентября принял решение освободить журналиста газеты Cumhuriyet Кадри Гюрселя и продлить предварительное заключение четырёх других обозревателей газеты. Во время слушания по делу издания Cumhuriyet, 27-й Верховный уголовный суд Стамбула постановил освободить Гюрселя и оставить под стражей Ахмета Шика, Акына Аталая, Эмре Ипера и Мурата Сабанджи. Судебное разбирательство отложено до 31 октября.

17 сотрудникам Cumhuriyet предъявлено обвинение в оказании помощи запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), террористической организации Революционная народно-освободительная партия — фронт (DHKP/C) и движению Фетхуллаха Гюлена, обвиняемое турецкими властями в организации неудавшейся попытки государственного переворота, предпринятой 15 июля 2016 года.

Отметим также, что Кадри Гюрсель является автором многочисленных статей о нормализации отношений между Арменией и Турцией. В одной из своих статей он призвал азербайджанцев забыть о Нагорном Карабахе. Во время своего визита в Ереван он возложил цветы к Мемориалу жертв Геноцида армян.