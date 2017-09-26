Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-09-17

ЕРЕВАН, 26 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 сентября, курс доллара США вырос на 0.15 драмa и составил 478.04 драм. Курс евро сократился на 3.12 драмa и составил 564.85 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 8.30 драм. Курс британского фунта сократился на 2.28 драмa и составил 643.92 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 16.81 драмa и составила 19877.17 драм. Цена серебра сократилась на 0.23 драмa и составила 260.51 драм. Цена платины сократилась на 118.44 драмa и составила 14247.38 драм.