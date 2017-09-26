Азиатские индексы - 26-09-17

ТОКИО, 26 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.33% и составил 20330.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.00% и составил 1672.74 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.06% и составил 3343.58 пункта, а HANG SENG вырос на 0.05% и составил 27513.01 пункта.