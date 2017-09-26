Азиатские индексы - 26-09-17
ТОКИО, 26 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.33% и составил 20330.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.00% и составил 1672.74 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.06% и составил 3343.58 пункта, а HANG SENG вырос на 0.05% и составил 27513.01 пункта.
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-09-17
- 17:30 Азиатские индексы - 26-09-17
- 17:29 Папа римский призвал к полному отказу от ядерного оружия
- 17:20 Ара Карапетян назначен директором Камерного музыкального театра имени Покровского
- 17:08 Парламент Грузии принял новую конституцию
- 16:38 В Швеции сожгли соборную мечеть
- 16:36 Кэмерон начал съемки продолжения «Аватара» с бюджетом в миллиард долларов
- 16:07 Частные компании США планируют начать отправку туристов в космос в ближайшие два года
- 16:05 Лидер "Альтернативы для Германии" Фрауке Петри покинет партию
- 15:52 Мэттис рассказал, как США будут сдерживать КНДР
- 15:45 МИД РФ: в Москве считают опасным активизацию НАТО в Закавказье
- 15:32 Самый большой в мире алмаз Lesedi la Rona продан за $53 млн
- 14:53 Giorgio Armani выпустил новую коллекцию солнцезащитных очков
- 14:41 Новый Бундестаг будет обходиться жителям ФРГ на €75 млн в год больше, чем предыдущий
- 14:39 Источник: Мэй и Туск обсудят вопрос о переходном периоде после Brexit
- 14:34 «Ростелеком» премирован как провайдер, предоставляющий лучшие по качеству интернет-услуги
- 14:27 Human Rights Watch обвинила армию Мьянмы в преступлениях против человечности
- 14:12 Илон Маск опубликовал видеосимуляцию полета корабля SpaceX на Марс
- 13:45 Далай-лама рассказал, что он считает смыслом жизни
- 13:32 Панда Сян-Сян: имя маленькому медведю выбрали из сотен тысяч вариантов
- 13:10 Президент Саргсян принял министра здравоохранения России
- 12:55 Раскрыта дата выхода продолжения «Оно»
- 12:51 Дети Синди Кроуфорд примерят швейцарские часы
- 12:48 Ваан Мартиросян обратился к открытию абхазской дороги и решению проблемы Верхнего Ларса
- 12:31 Правительство доведет до конца программу строительства автодороги “Север-Юг”
- 12:27 Шармазанов посетил армянскую церковь св. Екатерины в Санкт-Петербурге
- 12:24 Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Арменией в сфере использования недр
- 12:15 Шарль Азнавур отпразднует 70-летие своей сценической деятельности концертом в Милане
- 12:10 СМИ: из-за санкций цены на бензин в КНДР выросли в три раза с начала года
- 12:00 Премьер Армении и министр здравоохранения России обсудили вопросы сотрудничества в сфере охраны здоровья
- 11:49 На международном турнире “Ереван опен” двоевластие
- 11:46 Онкологи дали негативный прогноз американскому сенатору Джону Маккейну
- 11:43 Около 30 квартирных воров из Грузии задержаны в Италии и Германии
- 11:35 Сурен Караян обсудил с министром сельского хозяйства Ирака вопросы экономического сотрудничества
- 11:34 В Каталонии в связи с референдумом будут работать международные наблюдатели
20:10, 20.09.2017
Просмотрели 1627 раз Лейла Алиева делала селфи в ходе выступления отца на Генассамблее ООН
14:50, 23.09.2017
Просмотрели 1371 раз Шармазанов ответил на заявление Косачева: если Азербайджан готов признать независимость Арцаха, то стороны близки к урегулированию
16:12, 21.09.2017
Просмотрели 1353 раз В Германии раскрыто очередное коррупционное дело алиевской семьи - SüddeutscheZeitung
17:36, 20.09.2017
Просмотрели 1028 раз Мое сердце разбито: Джеки Шпейер и другие конгрессмены США посетили Мемориальный комплекс жертв Геноцида армян
16:53, 23.09.2017
Просмотрели 1003 раз Территория и здание армянской церкви в Баку закрыты: армянским делегатам не позволили войти на территорию церкви