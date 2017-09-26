«Ростелеком» премирован как провайдер, предоставляющий лучшие по качеству интернет-услуги

“Ростелеком-Армения” премирован Армянской маркетинговой ассоциацией как провайдер, предоставляющий лучшие по качеству интернет-услуги.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе публичных связей “Ростелекома”, в июле маркетинговой академией “СенсеЙ” в Ереване и областях был проведен опрос для выяснения качества предоставляемых интернет-услуг и уровня обслуживания, по которым “Ростелеком” был признан лучшей компанией.

Генеральный директор “Ростелеком-Армения” А. Фарамазян назвал это лучшей оценкой их деятельности.

О ведущей роли “Ростелекома” свидетельствует и лояльность его подписчиков и то, что они рекомендуют пользоваться услугами именно этого провайдера.

«Армянская ассоциация маркетинга регулярно обращается к динамично развивающимся областям, проводя экспертизу как самих компаний, так и их исследований. Мы всегда поощряем высокое качество услуг. Мы рады сегодня вручить эту почетную грамоту “Ростелекому” как лучшей компании, работающей на армянском рынке в сфере телекоммуникаций и интернет-услуг”, - заявил президент ассоциации А. Навасардян.

Всего в 10 областях и Ереване было опрошено 1104 респондента. Опрос производился по случайной выборке.