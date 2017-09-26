Президент Армении принял депутата Национального Собрания Франци Оливье Дасо

Президент Армении Серж Саргсян 26 сентября принял депутата Национального Собрания Франции Оливье Дасо.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостя, Серж Саргсян подчеркнул большую роль межпарламентского сотрудничества в деле укрепления армяно-французских привилегированных отношений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, с удовлетворением констатируя, что отношения между двумя дружественными государствами развиваются во всех сферах, Серж Саргсян отметил, что одним из приоритетов двусторонней повестки является углубление армяно-французских торгово-экономических отношений с целью сделать его созвучным с отличающимися активным диалогом политическими отношениями.

Президент Саргсян и депутат НС Франции Оливье Дасо подчеркнули, что в деле укрепления многовековой дружбы армянского и французского народов и межгосударственных отношений важна эффективная работа межпарламентских групп дружбы Армения-Франция, а также тесное взаимодействие в рамках международных организаций.

Подчеркнув роль Оливье Дасо и его семьи в общественно-политической жизни Франции, Президент выразил надежду, что его визит в Армению внесёт вклад в дело ещё большего сближения и развития армяно-французских дружественных связей.